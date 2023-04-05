Kırklareli Cumhuriyet Başsavcısı Aslancı'dan Avukatlar Günü mesajı

KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli Cumhuriyet Başsavcısı Hazım Aslancı, 5 Nisan Avukatlar Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.
Aslancı, mesajında, Avukatlar Günü'nün kutlu olmasını diledi.
Avukatların hukukun üstünlüğü içerisinde bireylerin ve toplumun yasalar ile belirlenmiş hak ve özgürlüklerinin korunmasına katkı sağladığını aktaran Aslancı, mesajında şunları kaydetti:
"Adalet Mülkün Temelidir sözünden yola çıkarak, yargının temel ve vazgeçilmez unsurlarından biri olan, adaletin yerine getirilmesinde önemli görevler üstlenen tüm avukatlarımızın Avukatlar Günü'nü kutluyoruz."