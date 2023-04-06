Kırklareli Belediyesi, AA'nın kuruluş yıl dönümünü billboardlara astırdığı afişlerle kutladı

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KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli Belediye Başkanı Mehmet Siyam Kesimoğlu, Anadolu Ajansının (AA) 103'üncü kuruluş yıl dönümünü billboardlara astırdığı afişlerde kutladı.

Kesimoğlu, AA'nın kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Eski Hastane Caddesi'ndeki billboardlara astırdığı afişlerde kutlama mesajı yayımladı.

Kesimoğlu, ayrıca yayımladığı mesajında, Anadolu Ajansının Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün, Milli Mücadele'nin sesini tüm ülke ve dünyaya duyurabilmek için kurduğunu bildirdi.

Anadolu Ajansının, Türk milletinin sesini başarıyla dünyaya duyurduğunu belirten Kesimoğlu, "Bir asırdır Türkiye'nin sesini tüm dünyaya duyuran, dünyanın her noktasındaki gelişmelerin ve yaşananların anında kamuoyuna ulaşmasını sağlayan Anadolu Ajansının kuruluşunun 103'üncü yılını gururla kutluyorum." ifadelerini kullandı.

















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