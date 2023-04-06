Kırklareli'nde kaçak kazı yaptığı iddiasıyla 3 şüpheli yakalandı

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KIRKLARELİ (AA) - Lüleburgaz ilçesinde kaçak kazı yaptığı iddia edilen 3 şüpheli gözaltına alındı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, Dere Mahallesi'nde izinsiz kazı yapıldığı bilgisine ulaştı.

Ekipler, bölgede yaptığı denetimde 3 zanlıyı yakaladı.

Olayda kullanılan malzemeler ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.





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