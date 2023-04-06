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KIRKLARELİ (AA) - Vize ilçesinde destekleme ve yetiştirme kursu değerlendirme toplantısı yapıldı.

Vize Milli Eğitim Müdürü Recep Akdemir başkanlığında, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün konferans salonunda gerçekleştirilen toplantıya, Destekleme Ve Yetiştirme Kurs Merkezi müdür ve öğretmenleri katıldı.

Akdemir, toplantıda, destekleme ve yetiştirme kurslarına büyük önem verdiklerini söyledi.

Öğrencileri geleceğe en iyi şekilde hazırlamaya çalıştıklarını ifade eden Akdemir, kursların öğrenciler açısında çok verimli olduğunu kaydetti.

Kurslar sayesinde öğrencilerin daha çok başarılı olduğunu aktaran Akdemir, "Çocuklarımız bir yandan öğrendiklerini pekiştiriyor, diğer yandan da yeni tecrübeler edinerek geleceğe daha umutla bakıyor. Bize düşen de çocuklarımızı desteklemek, geleceğe emin adımlarla yetişmesini sağlamak." diye konuştu.

Toplantıda, kurs faaliyetleri değerlendirildi.

- Kent ormanı saatleri güncellendi

Lüleburgaz Belediyesi Kent Ormanı kapanış saati güncellendi.

Belediyeden yapılan açıklamada, kent ormanı kapanış saatinin 1,5 saat uzatıldığı bildirildi.

Yaz aylarının gelmesiyle günlerin de uzayacağı aktarılan açıklamada, kent ormanı ziyaret saatlerinin 09.00-20.00'dan, 09.00-21.30'a çıkarıldığı kaydedildi.

Açıklamada, kent ormanını 2022 yılında yaklaşık 80 bin kişinin ziyaret ettiği belirtildi.

- Kır kahvesi ve Masal Vadisi yapılıyor

Lüleburgaz Belediyesince kent ormanı bölgesine kır kahvesi ve masal vadisi yapılıyor.

Belediye Başkanı Murat Gerenli, yaptığı yazılı açıklamada, kent ormanı ikinci etabında kır kahvesi ve Masal Vadisi yapıldığını bildirdi.

Çalışmalarda sona yaklaşıldığını aktaran Gerenli, "Çocuklarımızın Masal Vadisi'nde eğleneceği, komşularımızın kır kahvesinde keyifli vakit geçireceği kent ormanımızın ikinci etabında artık sona geldik. Kısa bir zamanda yemyeşil bir doğanın içindeki bu güzel alanı vatandaşımızla buluşturacağız."

- Yerel hayvan koruma görevlisi eğitimi yapıldı

Lüleburgaz'da yerel hayvan koruma görevlisi eğitimi yapıldı

Lüleburgaz Yıldızları Kadın Akademisi'nde gerçekleştirilen eğitime katılan vatandaşlara Lüleburgaz Belediyesi Veteriner Hekimleri Metin Şenpınar ve İrem Karakaçan tarafından 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanuna ve Hayvanların Korunmasına Dair Uygulama Yönetmeliği kapsamında bilgiler verildi.

Eğitime katılan vatandaşlar, sahipsiz hayvanların kendi mekanlarında bulundukları bölge ve mahallelerde yaşamaları sorumluluğunu üstlenecek.

Eğitime katılan vatandaşlara sertifikaları teslim edildi.

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