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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kırklareli'nde asayiş

AA

Kırklareli'nde asayiş

KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'nde uyuşturucu operasyonlarında 3 ayda 22 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, uyuşturucu ile mücadele çalışmaları titizlikle yürütülüyor.

Kentte 3 ayda yapılan çalışmalarda "uyuşturucu madde imal ve ticareti yapmak" ve "uyuşturucu ve uyarıcı madde satın almak, kabul etmek ve bulundurmak" suçlarından 195 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerden 22'si tutuklandı.

Operasyonlarda 343,27 gram metamfetamin, 42,15 gram eroin, 232,53 gram esrar, 297,12 gram sentetik kannabinoid, 9,85 gram skunk, 193 sentetik ecza, 5 uyuşturucu hap, 5 tabanca, 3 tüfek ve bunlara ait 150 mermi ele geçirildi.

- Kaçakçılık operasyonları

Kırklareli'nde 3 ayda 47 farklı kaçakçılık operasyonunda 68 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, ocak-mart aylarında 47 kaçakçılık operasyonu düzenledi.

Operasyonlarda 100 kilogram tütün, 189 bin 120 makaron (filtreli sigara kağıdı), 12 sigara sarma makinesi, 3 kompresör, 113 şişe kaçak içki, 73,5 etil alkol, 6 kaçak içki yapım materyali, elektronik terazi, 1355 TAPDK bandrolü, 32 kaçak motosiklet motoru, 12 tarihi eser kitap, 20 sahte araç plakası ve evrak, pasaport ve sahte çek ile 6 tabanca, av tüfeği ve 102 tabanca mermisi ele geçirildi.

Operasyonlarda 68 şüpheli gözaltına alınıp haklarında adli işlem başlatıldı.

Adliyeye sevk edilen 4 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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