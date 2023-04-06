Kırklareli Valisi Birol Ekici'ye ziyaret

KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli Valisi Birol Ekici, Kanser Haftası dolayısıyla İl Sağlık Müdürü Çiğdem Cerit, Halk Sağlığı Başkanı Murat Kılıç, Kanser Savaş Derneği Başkan Vekili Lillifer Uçak ile beraberlerindeki heyeti makamında kabul etti.
Vali Ekici, Cerit ve Uçak'tan Kanser Haftası kapsamında yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı.
Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Ekici, Türkiye'de sağlık alanında çok büyük yatırımlar yapıldığını söyledi.
Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesi bünyesinde kanser tedavi merkezinin hastalara hizmet verdiğini ifade eden Ekici, kanserle mücadelede erken teşhisin hayat kurtardığını kaydetti.