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KIRKLARELİ (AA) - Demirköy Devlet Hastanesine atanan iki doktor görevine başladı.

Demirköy Devlet Hastanesi Başhekimi Uzman Dr. Cevahir Aydemir, gazetecilere yaptığı açıklamada, sağlık hizmetlerini kesintisiz sürdürmek için çalıştıklarını belirtti.

Hastanede doktor kadrosunun her geçen gün arttığını ifade eden Aydemir, İstanbul Üniversitesi Çapa Tıp Fakültesi mezunu Dr. Mert Yalçınkaya ve Erzurum Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi mezunu Dr. Onur Koç'un acil servisinde görev aldığını kaydetti.

Boş olan birimlere yeni atamaların da yapılacağını dile getiren Aydemir, "Hastanemiz her gün güçleniyor. Yakında boş olan birimlerimize de doktor atamaları olacak. Yeni başlayan arkadaşlarımızı tebrik eder, çalışmalarında başarılar dilerim." diye konuştu.

- SYDV mütevelli heyeti toplantısı yapıldı

Demirköy Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV) mütevelli heyeti toplantısı yapıldı.

Kaymakam Yaşar Şimşek başkanlığında kaymakamlık toplantı salonunda gerçekleştirilen toplantıda, Vakıf Müdürü Sevdiye Kafadar yapılan çalışmalar hakkında bilgi verdi.

İlçede ramazan ayı dolayısıyla ailelere yapılacak olan yardımlar hakkında da bilgi alan Şimşek, yardım faaliyetlerini planladı.

Şimşek, konuşmasında, ihtiyaç sahibi herkesin yanında olmaya devam ettiklerini belirtti.

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