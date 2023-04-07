Kırklareli Valisi Ekici, şehit aileleri, gazi ve depremzedelerle iftar yaptı

KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli Valisi Birol Ekici, şehit aileleri, gazi ve depremzedelerle iftar yaptı.

Vali Ekici, Babaeski Kaymakamlığınca düzenlenen programda, canlarını vatanı, bayrağı ve tüm mukaddesatı için feda ederek şehitlik mertebesine erişen şehitler ile gazileri hiç bir zaman unutmadıklarını ve unutturmayacaklarını söyledi.

Ramazan ayının huzur, birlik ve beraberlik içinde geçmesini temenni eden Ekici, "Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza da Allah'tan rahmet, yaralılarımıza da acil şifalar dilerim. Asrın felaketinden etkilenen bölge halkımızın maddi manevi yaralarının sarılması için devletimiz milletimiz el ele gönül gönüle vererek bu acının da izlerini en kısa sürede sarmak için durmadan çalışmaya devam ediyoruz." dedi.

Ekici, konuşmasının ardından vatandaşlarla sohbet ederek, istekleri dinledi.

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