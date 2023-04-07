Kırklareli'nde yapılan denetimlerde 175 araç trafikten men edildi

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'nde bir ayda 22 bin 708 araçtan, 1402 araç sürücüsüne ceza uygulandı.

Kırklareli Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Trafik Tescil ve Denetleme Şubesi ve Bölge Trafik Denetleme Şubesi ile İlçe Emniyet Müdürlüklerine bağlı trafik ekipleri mart ayındaki denetimlerde 22 bin 708 araç kontrol etti.

Yapılan denetimlerde, 175 araç trafikten men edildi. 58 araç sürücüsünün sürücü belgelerine geçici süreyle el konulurken, 1402 araç sürücüsüne ise cezai işlem uygulandı.

Açıklamada, denetimlerin aralıksız devam edeceği kaydedildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.