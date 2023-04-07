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Kırklareli'nde köpek yavrusunu öldürmekle suçlanan zanlının serbest kalmasına tepki

AA

Kırklareli'nde köpek yavrusunu öldürmekle suçlanan zanlının serbest kalmasına tepki

KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'nde sivil toplum kuruluşları temsilcileri köpek yavrusunu öldürmekle suçlanan zanlının adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına tepki gösterdi.

Kırklareli Barosu önünde toplanan sivil toplum kuruluşları temsilcileri "Yaşam hakkı için adalet", "Hayvan Hakları Yasası hemen", "Birlikte yaşam için adalet" yazılı dövizler taşıdı.

Grup adına basın açıklamasını okuyan Ezgi Uvalıoğlu, Köpük adlı köpek yavrusunun dakikalarca şiddet uygulanarak öldürüldüğünü, artık bu tür görüntüleri izlemek istemediklerini söyledi.

Köpük'ü öldürmekle suçlanan zanlının cezalandırılmasını talep ettiklerini ifade eden Uvalıoğlu, "Canice hislerle iki aylık bir yavruyu hayattan koparan bu kişinin tutuklu yargılanmasını istiyoruz." dedi.

- Olay

Tufan Süngü, 1 Nisan'da çalıştığı iş merkezinde beslediği 3 aylık köpek yavurusunun öldürülmesi üzerine şikayetçi olmuş, yapılan güvenlik kamerası incelemesinde şüpheli F.B. (26) gözaltına alınmıştı.

Kırklareli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından "Bir ev hayvanını veya evcil hayvanı kasten öldürme" suçundan başlatılan soruşturma kapsamında ifadesi alınan şüpheli, çıkarıldığı mahkemece yurt dışı çıkış yasağı ve hayvan barınağında haftada iki gün bir saatten az olmamak kaydıyla hayvanlarla ilgilenmesini içeren adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Bu duruma yapılan itiraz üzerine zanlının tutuklanma talebi reddedilirken, adli kontrol şartı genişletilmişti. Hakimlik, zanlı hakkında yurt dışına çıkış yasağı ile haftada 3 gün en yakın adli kolluk birimine imza atmasına kararı vermişti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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