Kırklareli'nden deprem bölgesine kuru gıda ve bakliyat gönderildi

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KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'nden, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerin etkilendiği kentlere yönelik yardım ve destekler sürüyor.

Valilik öncülüğünde afetzedelerin gıda ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla ramazan kampanyası başlatıldı.

Kampanya kapsamında hayırseverlerin nakdi yardımları ile alınan pirinç, nohut, bulgur, mercimek, fasulye, sıvı yağ, bal gibi gıda ürünleri paketlenerek kamyona yüklendi.

Kamyon, Valilik önünde düzenlenen törende edilen duanın ardından Hatay'a gönderildi.

Vali Birol Ekici, törende yaptığı konuşmada, deprem bölgesine yardımların devam ettiğini söyledi.

Kırklareli halkının yardımlar konusunda son derece duyarlı davrandığını, ilk günden itibaren vatandaşların seferber olduğunu anlatan Ekici, bölgede yaşam koşulları normale dönene kadar desteklerin süreceğini dile getirdi.

Ekici, ramazan ayı boyunca 11 ile kuru gıda ve bakliyat desteğinde bulunacaklarını kaydetti.

Törene Vali Yardımcısı Elif Canan Tuncer, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Bilal Kuşoğlu, İl Müftüsü Yusuf Eviş ile kurum müdürleri de katıldı.





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