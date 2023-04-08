Kırklareli'nde liseliler depremzedeler için sabun üretiyor

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KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde lise öğrencileri, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerden etkilenen vatandaşlar için sabun üretiyor.

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öğrencileri, deprem bölgesine gönderilmek üzere 200 kilogram sabun üretti.

Okul müdürü Mehmet Sezgin, AA muhabirine, yaraların birlik ve beraberlik içerisinde sarılması için çalıştıklarını söyledi.

Öğrencileri ile sabun üretimi için kolları sıvadıklarını anlatan Sezgin, sabunların en kısa sürede deprem bölgesine ulaştırılacağını kaydetti.

Sezgin, kendilerine destek olan herkese teşekkür etti.

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