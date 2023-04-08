Kırklareli'nde yetim çocuklar için iftar düzenlendi

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KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli Valisi Birol Ekici, kentteki yetim çocuklarla iftar yaptı.

Vali Ekici, Halk Eğitim Merkezi'nde düzenlenen iftar programında, devletin her zaman yetim çocukların yanında olduğunu söyledi.

Yetim çocuklarla aynı sofrayı paylaşmanın mutluluğunu yaşadığını ifade eden Ekici, "Rabbim mübarek ramazan ayında bereketli iftar sofralarında olduğu gibi devletimizin ve milletimizin birlik ve beraberliğini her zaman daim etsin." dedi.

İftarın ardından Gençlik Merkezi gönüllülerince yüz boyama ve balon dağıtımı gerçekleştirildi.

Program Karagöz-Hacivat gölge oyunu ile sona erdi.









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