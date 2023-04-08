Kırklareli Valisi Birol Ekici, Dünya Romanlar Günü'nü kutladı

KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli Valisi Birol Ekici, 8 Nisan Dünya Romanlar Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Vali Ekici, mesajında, Romanların yaşadıkları her ülkede toplumlara renk kattıklarını belirtti.

Türkiye'de tarih boyunca Roman kültürünün gelişimi açısından önemli çalışmalar yapıldığını ifade eden Ekici, Romanların kendilerine özgü yaşamları ve zengin kültürleriyle topluma katkılar sağladıklarını bildirdi.

8 Nisan Dünya Romanlar Günü'nü kutlayan Ekici, mesajında şunları kaydetti:

"İlimizde Roman vatandaşların sorunları ve çözüm çalışmaları, en üst düzeyde ele alınmış ve bu konuda çeşitli projeler hayata geçirilmiştir. Tüm kurumlarımızın iş birliği ile eğitimden sağlığa, meslek edindirme kurslarından sosyal desteklere kadar birçok çalışma ve proje uygulamaya konulmuştur. Bu duygu ve düşüncelerle; tarih boyunca milletimizin ayrılmaz bir parçası, renkli kültürleri ile ülkemizin neşesi olan Roman vatandaşlarımızın 8 Nisan Romanlar Günü'nü kutluyorum."

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