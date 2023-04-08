Kırklareli'nde JASAT ekipleri 3 ayda 37 olaya müdahale etti

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KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'nde Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri 3 ayda, 37 olaya müdahale etti.

Kırklareli Valiliğinden yapılan açıklamada, müdahale edilen 37 olayda, 77 şüphelinin yakalandığı belirtildi.

Bu şüphelilerden 17'sinin tutuklandığı bildiren açıklamada, "Vatandaşlarımızın huzur ve güveni için mesai mefhumu gözetmeksizin 7 gün 24 saat esasına göre suç işlenmesinin önlenmesi ve suçluların yakalanması çalışmalarına devam edilmektedir." ifadeleri kullanıldı.

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