Kırklareli'nde bir çocuk eline saplanan demirle hastaneye kaldırıldı

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KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde bir çocuğun eline saplanan korkuluk demiri hastanede çıkarıldı.



Cumhuriyet İlkokulu bahçesinin demir korkuluklarından atlamaya çalışan M.C.S'nin sol eline demir saplandı.

Haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekipleri hidrolik makas ile demiri kesti, çocuk ardından sağlık ekiplerince Lüleburgaz Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

Tedavi altına alınan M.C.S'nin elindeki demir hastanede çıkartıldı.



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