Kırklareli Valisi Ekici'den Türk Polis Teşkilatı'nın 178. kuruluş yıl dönümü mesajı

KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli Valisi Birol Ekici, Türk Polis Teşkilatı'nın 178. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Ekici, mesajında, yurdun dört bir yanında büyük bir özveri, merhamet ve cesaretle çalışan, köklü geçmişi ve geleneğiyle Türkiye Cumhuriyeti'nin en önemli kurumlarından olan emniyet teşkilatının 178. kuruluş yılını kutlamanın gurur ve mutluluğunu yaşadığını belirtti.

Emniyet teşkilatının köklü bir geçmişe sahip olduğunu aktaran Ekici, sosyal hukuk devleti çerçevesinde yasaların uygulanması, temel hak ve özgürlüklerin korunması, toplumsal yaşamın huzur ve güven içerisinde düzenli bir şekilde sürdürülmesinin önemine işaret etti.

Ekici, mesajında şunları kaydetti:

"Terörle mücadeleden asayişe, suç ve suçluyla mücadeleden trafiğe, halkın can ve mal güvenliğini sağlamak için asli görevlerinin yanı sıra ülkemizin yaşadığı asrın felaketi depremlerin yaralarının sarılmasında olduğu gibi birçok alanda vatan sevgisi ve görev bilinciyle gece gündüz demeden, canı pahasına, fedakarca çalışan, tüm sorumluluk alanlarında başarı gösteren ve görevini layığıyla yerine getiren Türk polisiyle gurur duyuyoruz.

Devletimiz ve milletimiz için huzur ve güvenin teminatı olan, yaklaşık iki asırdır, büyük fedakarlık, sabır ve cesaretle, halkımızın huzur ve mutluluğunu, can ve mal güvenliğini sağlayarak, devletimizin bölünmez bütünlüğünü hedef alan tehdit ve tehlikelere karşı mücadele etmeyi kendisine vazife edinen, gücünü kanunlardan, desteğini de halktan alan, geçmişi şanla ve şerefle dolu polis teşkilatımızın 178. kuruluş yıl dönümünü tebrik ediyorum. Vatan için canlarını feda etmiş olan bütün şehitlerimizi hürmetle, rahmetle, minnetle yad ediyor, gazilerimize sıhhat, afiyet ve uzun ömürler diliyorum"

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