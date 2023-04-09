KIRKLARELİ (AA) - Pınarhisar ilçesinde yol yapım çalışmaları sürüyor.
Pınarhisar Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, altyapıları tamamlanan cadde ve sokaklarda asfalt ve kilitli parke taşı döşeme çalışmaları yürütüyor.
Belediye Başkanı İhsan Talay, Beylik Mahallesi Hürriyet Sokak'ta devam eden çalışmaları inceleyerek yetkililerden bilgi aldı.
İlçede ekiplerin hummalı çalışmalarını sürdürdüğünü ifade eden Talay, en kısa sürede tüm altyapı ve üst yapı çalışmalarını tamamlamayı hedeflediklerini kaydetti.
- Elektrik kesintisi
Lüleburgaz ilçesinde iki mahallede elektrik kesintisi yapılacak.
TREDAŞ'tan yapılan açıklamada, bakım ve onarım çalışmaları kapsamında ilçeye bağlı Evrensekiz beldesinin Kırcaali ve Gündoğdu mahallelerine 11 Nisan Salı günü bir süre enerji verilemeyecek.
Söz konusu kesinti 12.00-13.00 saatlerinde uygulanacak.