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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kırklareli'nden kısa kısa

AA

Kırklareli'nden kısa kısa

KIRKLARELİ (AA) - Pınarhisar Belediyesince Edirne gezisi düzenlendi.

Belediyenin kültür ve sanat etkinlikleri kapsamında ramazan ayı dolayısıyla kadınlara yönelik düzenlenen gezide, Edirne'nin tarihi cami ve çarşıları gezdirildi.

Belediye Başkanı İhsan Talay, her yıl ramazan ayında gezi programları tertiplediklerini belirtti.

Evlad-ı Fatihan diyarı serhat şehir Edirne'yi herkesin gezip öğrenmesi gerektiğini ifade eden Talay, "Gezimize katılan tüm hemşehrilerimize teşekkür ederim." dedi.

- İstanbul gezisi düzenlendi

Vize Belediyesince düzenlenen kültür ve sanat gezileri sürüyor.

Belediyenin ramazan ayı etkinlikleri kapsamında kadınlara yönelik üçüncü tur İstanbul gezisi düzenlendi.

Geziye katılan kadınlara, İstanbul'da Sultanahmet Camisi, Eyüp Sultan Camisi, Ayasofya-i Kebir Camisi gezdirildi.

Belediyeden yapılan açıklamada, gezi programının sonuncusunun düzenleneceği bildirildi.

- Gebe meditasyon eğitimi verildi

Kırklareli'nde gebe meditasyon eğitimi düzenlendi.

Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesi Gebe Okulu'nda gerçekleştirilen eğitimde, nefes egzersizleri ve meditasyon yapmanın yararı konusunda bilgi verildi.

Dr. Fulya Oğuz Türkyılmaz ve ebe Reyhan Şimşek tarafından verilen eğitim ile hamile kadınlar doğuma hazırlanıyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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