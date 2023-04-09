KIRKLARELİ (AA) - Pınarhisar Belediyesince Edirne gezisi düzenlendi.
Belediyenin kültür ve sanat etkinlikleri kapsamında ramazan ayı dolayısıyla kadınlara yönelik düzenlenen gezide, Edirne'nin tarihi cami ve çarşıları gezdirildi.
Belediye Başkanı İhsan Talay, her yıl ramazan ayında gezi programları tertiplediklerini belirtti.
Evlad-ı Fatihan diyarı serhat şehir Edirne'yi herkesin gezip öğrenmesi gerektiğini ifade eden Talay, "Gezimize katılan tüm hemşehrilerimize teşekkür ederim." dedi.
- İstanbul gezisi düzenlendi
Vize Belediyesince düzenlenen kültür ve sanat gezileri sürüyor.
Belediyenin ramazan ayı etkinlikleri kapsamında kadınlara yönelik üçüncü tur İstanbul gezisi düzenlendi.
Geziye katılan kadınlara, İstanbul'da Sultanahmet Camisi, Eyüp Sultan Camisi, Ayasofya-i Kebir Camisi gezdirildi.
Belediyeden yapılan açıklamada, gezi programının sonuncusunun düzenleneceği bildirildi.
- Gebe meditasyon eğitimi verildi
Kırklareli'nde gebe meditasyon eğitimi düzenlendi.
Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesi Gebe Okulu'nda gerçekleştirilen eğitimde, nefes egzersizleri ve meditasyon yapmanın yararı konusunda bilgi verildi.
Dr. Fulya Oğuz Türkyılmaz ve ebe Reyhan Şimşek tarafından verilen eğitim ile hamile kadınlar doğuma hazırlanıyor.