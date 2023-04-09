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KTSO Başkanı Ilık'tan Türk Polis Teşkilatı'nın 178. kuruluş yıl dönümü mesajı

AA

KTSO Başkanı Ilık'tan Türk Polis Teşkilatı'nın 178. kuruluş yıl dönümü mesajı

KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli Ticaret ve Sanayi Odası (KTSO) Başkanı Soner Ilık, Türk Polis Teşkilatı'nın 178. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Ilık, mesajında, vatandaşların ve devletin güvenliği için fedakarca görev yapan, Türk Polis Teşkilatı'nın 178. kuruluş yıldönümünü kutladığını bildirdi.

Polis teşkilatının gece gündüz demeden fedakarca görev yaptığını aktaran Ilık, kurulduğu 10 Nisan 1845 tarihinden bugüne kadar ülkenin huzur ve düzeninin bozulmaması ve vatandaşların güvenli bir şekilde yaşamını sürdürebilmesi için görevi başında olduğunu belirtti.

Ilık, mesajında şunları kaydetti:

"Polis teşkilatı mensuplarımız fedakarca mücadele ederek ve vatanımızın, milletimizin güvenliği için mesai mefhumu gözetmeksizin, gecesini gündüzüne katarak 24 saat toplumumuzun huzur ve güveni için çalışmaktadır. Ülkemizin dört bir tarafında büyük bir özveri ile çalışarak ve bu uğurda hiçbir fedakarlıktan kaçınmayarak, milletimizin huzur ve güvenliğini sağlamaktadırlar. Türkiye Cumhuriyeti devletimizin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğünü halkımızın can ve mal güvenliğini sağlamak, huzur ve asayişi temin etmek, suç işlemesini önlemek, suçluları adalete teslim etmek gibi önemli görevleri başarıyla yerine getirmek için canlarını dahi vermekten sakınmayan tüm emniyet mensuplarının haftasını kutlarım."

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