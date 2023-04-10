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KIRKLARELİ (AA) - Lüleburgaz Kaymakamı Salih Yüce, İlçe Emniyet Müdürü Osman Ünal'ı makamında kabul etti.

Yüce, Türk Polis Teşkilatının kuruluşunun 178'inci yıl dönümünü kutlayıp, gece gündüz demeden özveriyle çalışan emniyet personeline teşekkür etti.

Ünal'da kaymakam Yüce'ye sürdürdükleri faaliyetler hakkında bilgilendirdi.

- İngilizce kursu açılacak

Kırklareli Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğünce İngilizce kursu açılacak.

Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğünden yapılan açıklamada, kursun 24 Nisan'da başlayacağı bildirildi.

Kurs kayıtlarının devam ettiği ifade edilen açıklamada, kursun 13:30-17:30 saatleri arasında gerçekleştirileceği belirtildi.

- Kaynarca'da yol ve kaldırım çalışmaları devam ediyor

Pınarhisar ilçesine bağlı Kaynarca beldesinde yol ve kaldırım çalışmaları sürüyor.

Belediye Başkanı Serdar Türker, yaptığı açıklamada, belde halkına en iyi şekilde hizmet etmek için çalıştıklarını bildirdi.

Yol ve kaldırım çalışmalarının en kısa sürede sona ereceğini ifade eden Türker, çalışmalar ile beldeyi turizm sezonuna hazırladıklarını kaydetti.



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