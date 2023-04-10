Kırklareli'nde Türk Polis Teşkilatının 178. kuruluş yıl dönümü kutlandı

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KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'nde Türk Polis Teşkilatı'nın 178. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi.

Özgürlük ve Demokrasi Meydanı'ndaki törene, İl Emniyet Müdürü Seçkin Çengeloğlu, Belediye Başkanı Mehmet Siyam Kesimoğlu ile emniyet personeli katıldı.

Törende, Çengeloğlu Atatürk Anıtı'na çelenk sundu. Tören saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam etti.

Çengeloğlu konuşmasında, Türk Polis Teşkilatı'nın 178. kuruluş yıl dönümünü kutladı.

6 Şubat'ta meydana gelen depremler nedeniyle zor günler yaşandığını ifade eden Çengeloğlu, bu zor günlerinde devlet ve millet birlikteliğiyle en kısa zamanda aşılacağına inandığını kaydetti.

Teşkilatın kurulduğu 1845 yılından bu güne devletin emrinde, milletin hizmetinde, olduğunu anlatan Çengeloğlu, şunları kaydetti:



"7 gün 24 saat asayiş ve güvenliğin temini için hiç durmadan, yorulmadan bütün gücüyle gerektiğinde canımız pahasına suç ve suçlularla mücadele etmekteyiz. Büyük Atatürk'ün söylediği 'vatanını en çok seven görevini en iyi yapandır' sözünü kendine şiar edinmiş olarak görev yapmaktayız.



Kanunlar çerçevesinde bu görevini yaparken vatandaşlarımızdan aldığımız destek bize güç vermektedir. Devletin milletiyle bölünmez bütünlüğüne karşı olan terör odaklarıyla olan mücadelemizde asla geri durmayacağız. Suç ve suçluyla mücadelede asla yılmayacağız."

Tören şehitlikte devam etti. Burada şehit aileleri tarafından anıta çelenk sunuldu.

Okunan duaların ardından şehitlerin kabirleri ziyaret edildi.





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