Kırklareli Valisi Ekici'den Dünya Sağlık Haftası mesajı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kırklareli Valisi Ekici'den Dünya Sağlık Haftası mesajı

AA

Kırklareli Valisi Ekici'den Dünya Sağlık Haftası mesajı

KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli Valisi Birol Ekici, Dünya Sağlık Haftası dolayısıyla mesaj yayımladı.

Vali Ekici, mesajında, insanın temel haklarından biri olan sağlıklı yaşam hakkının nitelikli bir toplumun en önemli unsuru olduğunu bildirdi.

Sağlığın, insan için en önemli ve en büyük zenginlik olduğunu ifade eden Ekici, mesajında şunları kaydetti:

"Bu nedenle de insan sağlığının korunması, var olan sağlık sorunlarının giderilmesi tüm insanlığın ve toplumların en önemli hedeflerinden birisidir. İnsan sağlığı ve mutluluğu için gece gündüz demeden, zaman ve mekan mefhumu gözetmeksizin çalışan tüm sağlık çalışanlarımızın gösterdikleri gayret ve fedakarlıklar her türlü övgünün üzerindedir."

Ekici, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen bölgede büyük fedakarlık ve özveri göstererek hizmet veren sağlık çalışanlarına teşekkür etti.


Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Kırklareli'nde Türk Polis Teşkilatının 178. kuruluş yıl dönümü kutlandı
YEREL HABERLER Kırklareli'nde Türk Polis Teşkilatının 178. kuruluş ...
Kırklareli'nden kısa kısa
YEREL HABERLER Kırklareli'nden kısa kısa
KTSO Başkanı Ilık'tan Türk Polis Teşkilatı'nın 178. kuruluş yıl dönümü mesajı
YEREL HABERLER KTSO Başkanı Ilık'tan Türk Polis Teşkilatı'nın 178. ...
Kırklareli'nden kısa kısa
YEREL HABERLER Kırklareli'nden kısa kısa
Kırklareli'nden kısa kısa
YEREL HABERLER Kırklareli'nden kısa kısa
Kırklareli Valisi Ekici'den Türk Polis Teşkilatı'nın 178. kuruluş yıl dönümü mesajı
YEREL HABERLER Kırklareli Valisi Ekici'den Türk Polis Teşkilatı'nın ...
Kırklareli'nde jandarma bir ayda 1626 düzensiz göçmeni yakaladı
YEREL HABERLER Kırklareli'nde jandarma bir ayda 1626 düzensiz ...
Kırklareli'nde bir çocuk eline saplanan demirle hastaneye kaldırıldı
YEREL HABERLER Kırklareli'nde bir çocuk eline saplanan demirle ...
Kırklareli'nde JASAT ekipleri 3 ayda 37 olaya müdahale etti
YEREL HABERLER Kırklareli'nde JASAT ekipleri 3 ayda 37 olaya ...
Kırklareli'nde 17 düzensiz göçmen yakalandı
YEREL HABERLER Kırklareli'nde 17 düzensiz göçmen yakalandı
Kırklareli Valisi Birol Ekici, Dünya Romanlar Günü'nü kutladı
YEREL HABERLER Kırklareli Valisi Birol Ekici, Dünya Romanlar Günü'nü ...
Trakya, yılın ilk çeyreğini 520 milyon doları aşan ihracatla kapattı
YEREL HABERLER Trakya, yılın ilk çeyreğini 520 milyon doları aşan ...
Kırklareli'nde yetim çocuklar için iftar düzenlendi
YEREL HABERLER Kırklareli'nde yetim çocuklar için iftar düzenlendi
Kırklareli'nde liseliler depremzedeler için sabun üretiyor
YEREL HABERLER Kırklareli'nde liseliler depremzedeler için sabun ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.