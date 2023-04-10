Kırklareli Valisi Ekici'den Dünya Sağlık Haftası mesajı

KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli Valisi Birol Ekici, Dünya Sağlık Haftası dolayısıyla mesaj yayımladı.

Vali Ekici, mesajında, insanın temel haklarından biri olan sağlıklı yaşam hakkının nitelikli bir toplumun en önemli unsuru olduğunu bildirdi.

Sağlığın, insan için en önemli ve en büyük zenginlik olduğunu ifade eden Ekici, mesajında şunları kaydetti:

"Bu nedenle de insan sağlığının korunması, var olan sağlık sorunlarının giderilmesi tüm insanlığın ve toplumların en önemli hedeflerinden birisidir. İnsan sağlığı ve mutluluğu için gece gündüz demeden, zaman ve mekan mefhumu gözetmeksizin çalışan tüm sağlık çalışanlarımızın gösterdikleri gayret ve fedakarlıklar her türlü övgünün üzerindedir."

Ekici, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen bölgede büyük fedakarlık ve özveri göstererek hizmet veren sağlık çalışanlarına teşekkür etti.





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