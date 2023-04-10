Kırklareli'nde asayiş

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KIRKLARELİ (AA) - Babaeski ilçesinde evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Eski Edirne Caddesinde bir evden duman çıktığını fark eden vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürdü. Yangında maddi hasar oluştu.

- 200 saman balyası yandı

Babaeski ilçesinde 200 saman balyası yandı.

Alınan bilgiye göre, Sofuhalil köyünde samanların yandığını gören vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

Bölgeye sevk edilen ekipler yangını güçlükle söndürdü.

Yangında 200 saman balyası yandı.









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