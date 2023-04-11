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KIRKLARELİ (AA) - Vize'nin yöresel ürünleri Doğu Akdeniz Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı'nda tanıtılacak.

Vize Belediye Başkanı Ercan Özalp, yaptığı yazılı açıklamada, Kırklareli'nin turizm alanındaki önemli potansiyellerini Tüyap Fuar Merkezi'nde gerçekleşecek fuarda tanıtacaklarını bildirdi.

"Sakin şehir" Vize'nin denizinden doğasına yöresel ürünlerinden tarihi alanlarına kadar önemli bir kent olduğunu belirten Özalp, yöresel ürünlerden turizme kadar birçok tanıtım broşürü hazırladıklarını kaydetti.

Özalp, kente daha fazla yerli ve yabacı turist çekmek için tanıtımlar yapacaklarını ifade etti.

- Öğrencilerden Başkan Gerenli'ye ziyaret

Lüleburgaz ilkokul öğrencileri Belediye Başkanı Murat Gerenli'yi ziyaret etti.

Gerenli, ziyarette öğrencilere yerel yönetimler hakkında bilgi verdi.

Belediyenin görev ve sorumluluklarını anlatan Gerenli, "Minik öğrencilerimizin derslerde gördüklerini pekiştirmeleri için uygulamalı da deneyimlemek istemişler. Bu kapsamda bizleri ziyaret etti. Öğrencilerimizi yerel yönetimleri, görevlerini anlattık. Onların geleceğe en iyi şekilde hazırlanmalarına bizler de katkı sunduk." diye konuştu.

Gerenli daha sonra öğrencilere belediye birimlerini gezdirdi.

- Elektrik kesintisi

Kırklareli'nde 3 mahallede elektrik kesintisi yapılacak.

TREDAŞ'tan yapılan açıklamada, bakım ve onarım çalışmaları kapsamında, Lüleburgaz ilçesinin Durak Mahallesi, ilçeye bağlı Büyükkarıştıran beldesinin Yeni Mahallesi ile Vize ilçesinin Güven Mahallesi'ne 12 Nisan Çarşamba günü bir süre enerji verilemeyecek.

Söz konusu kesintiler, Durak Mahallesi'nde 14.00-16.00, Yeni Mahallesi'nde 09.30-13.00, Güven Mahallesi'nde ise 14.00-17.00 saatlerinde uygulanacak.

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