Bu adam 30 bin yıl önce yaşadı!

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KIRKLARELİ (AA) - Pınarhisar'da çevre düzenleme çalışmaları sürüyor.

Belediye Başkanı İhsan Talay, Camikebir Mahallesi'nde devam eden çalışmaları inceledi, yetkililerden bilgi aldı.

Gece gündüz ilçe halkına hizmet etmek için çalıştıklarını ifade eden Talay, altyapısı tamamlanan cadde ve sokakların yenilendiğini söyledi.

Kaldırım ve yol yapımları ile çevre düzenlemesi yaptıklarını anlatan Talay, en kısa sürede çalışmaları tamamlamayı hedeflediklerini bildirdi.

- Mavi kapak kampanyasına destek

Vize Belediyesince, bir ilkokul tarafından başlatılan mavi kapak kampanyasına destek verildi.

Arife Bekir Uğurlu İlkokulu özel eğitim sınıfı tarafından başlatılan "Herkes Farklı Herkes Eşit" projesi kapsamında toplanan mavi kapaklar Vize Belediyesine teslim edildi.

Belediye Başkanı Ercan Özalp, okul müdürü Nadir Şuoruç ve sınıf öğretmeni Büşra İscan'a tekerlekli sandalyeyi teslim etti.

Özalp, sosyal sorumluluk projesinden dolayı öğrenci ve öğretmenleri tebrik etti.

Herkesi duyarlı olmaya davet eden Özalp, herkesin birer engelli adayı olduklarını unutmamalarını istedi.

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