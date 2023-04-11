Kırklareli'nde jandarma 3 ayda 838 şüpheli hakkında adli işlem yaptı

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KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'nde jandarma sorumluluk bölgesinde 3 ayda 838 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamada, 1 Ocak-31 Mart tarihlerinde meydana gelen olaylarda 504 şüpheli yakalandı.

Bunlardan 232'si kişilere karşı, 123'ü mal varlığına karşı, 69'u topluma karşı, 26'sı millete ve devlete karşı, 6'sı takibi gereken ve 48'i çeşitli kabahat olayına karıştığı tespit edildi. 504 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı. 3 aylık döneminde yapay zeka da kullanılarak meydana gelen 50 hırsızlık olayının tamamı aydınlatıldı.

Alınan tedbirler sonucu evden, kamu kurum ve kuruluşlarından, inşaat ve otodan hırsızlık ile büyükbaş ve küçükbaş hayvan hırsızlığı olaylarında yüzde 4 azalma sağlandı.

Ayrıca jandarma sorumluluk bölgesinde yapılan denetimlerde haklarında çeşitli suçlardan aranma kaydı bulunan 324 şüpheli ise adliyeye sevk edildi.

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