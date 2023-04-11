Kırklareli Belediyesinde toplu iş sözleşmesi imzalandı

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KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli Belediye Başkanlığı ile DİSK Genel-İş Sendikası arasında, daimi işçi personeli kapsayan toplu iş sözleşmesi imzalandı.

Kırklareli Belediye Başkanı Mehmet Siyam Kesimoğlu, Genel-İş Sendikası Trakya Şube Başkanı Salim Şen, Trakya Şube Sekreteri Caner Makasçı, Trakya Şube Saymanı Barış Güne'nin katılımı ile belediye başkanlığı makamında toplu iş sözleşmesi imzalandı.

Kesimoğlu, yaptığı konuşmada, günün ekonomik koşullarına uygun iyileştirmeler yapıldığını dile getirdi.



Sözleşmenin imzalanmasından dolayı mutlu olduğunu dile getiren Kesimoğlu "Almış olduğumuz kararların, tüm çalışanlarımız, belediyemiz ve kentimiz adına hayırlı olmasını temenni ediyorum." dedi.







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