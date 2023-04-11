Kırklareli'nde lise öğrencileri ürettikleri "Hızır" adlı araçla TEKNOFEST'e katılmak istiyor

KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'nde 5 lise öğrencisi, öğretmenlerinin gözetiminde yaptıkları "Hızır" adlı araçla gelecek yıl TEKNOFEST'e katılmak istiyor.

Kırklareli Anadolu İmam Hatip Lisesi Müdür Yardımcısı Cahit Tosun öncülüğünde otomobillere ilgi duyan öğrencilerin yer aldığı Hızırbey Teknoloji Takımı kuruldu.

Geçen yıl ekim ayında kurulan takımın üyesi öğrenciler, elektrikli otomobil projesi için kolları sıvadı. Öğrenciler, yaklaşık 5 aylık süreçte ürettikleri "Hızır" adlı aracın test sürüşüne başladı.

Maliyeti yaklaşık 100 bin lira olan aracın Türk Patent ve Marka Kurumundan tasarım patenti alındı.

Testin tamamlanması sonrası kaporta montajı gerçekleşecek.

Hızırbey Teknoloji Takımı, test sayısını artırmak ve daha iyi hazırlanmak amacıyla gelecek yıl düzenlenecek TEKNOFEST'e katılmaya karar verdi. Takım üyeleri, "Efficiency Challenge Elektrikli Araç Yarışı" kategorisinde dereceye girmeyi hedefliyor.

Müdür Yardımcısı Tosun, AA muhabirine öğrencilerle güzel bir elektrikli otomobil projesine imza attıklarını söyledi.

Okulda kurulan takım sayesinde öğrencilerin bir yandan öğrendiğini, diğer yandan da el becerileri geliştirerek hayal gücünü güçlendirdiğini ifade eden Tosun, tasarlanan araçla TEKNOFEST'te Kırklareli'ni en iyi şekilde temsil etmek istediklerini belirtti.

Aracın vatandaşların ilgisini çektiğini anlatan Tosun, "Yeni test sürüşlerine başlamamız Kırklareli halkında büyük bir heyecan uyandırdı. Çok sempati ile karşıladılar bizi. Sokaklarda dolaşırken herkes el salladı, tebrik etti. Biz de bundan dolayı çok mutluyuz. İnşallah aracımızı daha da geliştirip TEKNOFEST'e katılıp ilimizi orada temsil ederiz." diye konuştu.

- "TEKNOFEST'te derece elde etmek istiyoruz"

Öğrencilerin otomobilin yapım aşamasında yüksek motivasyonlarının yanı sıra çok eğlendiğini de ifade eden Tosun, şöyle devam etti:

"Okulda araca özel ilgisi olan öğrenciler olduğunu fark ettim. Onların hepsini bir araya getirdim ve böyle bir proje hazırladık. Aracımızda hemen hemen bütün parçalar yerli. Bazılarını kendimiz ürettik. Araçta motor ve aks sistemini hazır aldık. Bu süreci her gün öğrencilerimizle değerlendiriyoruz.



Ekim ayında başlamıştık projeye ve o günden bu güne kadar daha da güzel geçtiğini, daha mutlu olduğumuzu fark ediyoruz. Kaynağından bataryasına kadar kendimiz oluşturduk. Hem çok güzel bir proje oldu hem de çok güzel bir ekip olduk öğrencilerimizle birlikte. Öncelikli olarak ilimizi temsil etmek daha sonra tabii ki TEKNOFEST'te derece elde etmek istiyoruz."

Öğrencilerden Ayetullah Umut, aracın üretiminin her aşamasına, her parçasına emek verdiklerini belirtti.

Otomobilin yazılımını kodladığını anlatan Umut, "Ben arabanın yazılımıyla ilgilendim, bataryasını yaptık. Bataryalara sensörler yerleştirdik ve sensörler vasıtasıyla bataryanın ısısını, şarj durumunu görebiliyoruz. 240 lityum iyon pilden oluşuyor. Aracın hızını, bataryanın düzeyini görebiliyor, enerjisini kesebiliyoruz." diye konuştu.

Test sürüşüne çıktıklarında kent sakinlerinin verdiği tepkilerden heyecan ve onur duyduklarını ifade eden Umut, gelecek yıl TEKNOFEST'te birinci olmayı hedeflediklerini belirtti.

Öğrencilerden Salim Şen de aracın bütün dizaynını arkadaşlarıyla yaptıklarını belirterek, "Çok şükür aracımızı yürüttük, çok iyi tepkiler alıyoruz. Bu da bize gurur, mutluluk ve sevinç veriyor. Mutlu olmamak mümkün değil çabamız, alın terimiz var." dedi.

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