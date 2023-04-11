Kırklareli'nde uyuşturucu ticareti iddiasıyla 4 şüpheli yakalandı

KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'nde uyuşturucu ticareti yaptığı iddia edilen 4 zanlı gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucuya yönelik kent merkezindeki bazı adreslere operasyon düzenledi.
Operasyonda 65 gram kokain, 111 kırmızı reçeteli hap, 2 tabanca, buzdolabının içerisinde 125 tabanca fişeği, 8 tabanca şarjörü, hassas terazi, telefon, 150 gram metamfetamin, suçtan elde edildiği değerlendirilen 46 bin 800 lira ele geçirildi.
Uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla 4 şüpheli gözaltına alındı.
Zanlıların polisteki işlemleri sürüyor..