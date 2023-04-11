Hilmi Kahraman, İYİ Parti Kırklareli milletvekili adaylığından çekildi

KIRKLARELİ (AA) - İYİ Parti'de 28. dönem Kırklareli milletvekili adayı olarak 3'üncü sıradan gösterilen Hilmi Kahraman, adaylıktan çekildiğini açıkladı.

Kahraman, yaptığı yazılı açıklamada, YSK'ya adaylık istifasını sunduğunu belirtti.

Aday adayı dahi olmayan birinin aday gösterilmesine tepkisini göstermek amacıyla bu yola başvurduğunu ifade eden Kahraman, şunları kaydetti:

"3 Mart'ta 'bize adaylık konusunda dayatma yapılıyor' deyip masadan kalkan iradenin, Kırklareli'nde aday adayı dahi olmayan bir kişiyi aday olarak dayatması kabul edilemez ve doğru değil. Halkımıza, teşkilatlarımıza ve tüm adaylarımıza yapılan haksızlığa işaret etmek için İYİ Parti Kırklareli milletvekili adaylığımdan istifa ediyorum. Ülkemiz ve milletimiz için en hayırlısı ne ise onun olmasını Cenab-ı Hak'tan niyaz ediyor, sevgi ve saygılarımı sunuyorum."

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.