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KIRKLARELİ (AA) - Pınarhisar Belediyesince iftar programı düzenlendi.

Belediye Başkanı İhsan Talay, Pınarhisar Rehabilitasyon ve Aile Danışmanlığı Merkezi'nde kalan vatandaşlarla iftar programında bir araya geldi.

Engelli vatandaşlar ile sohbet eden Talay, sıkıntı ve taleplerini dinledi.

Talay, konuşmasında, her gün iftar sofrasında vatandaşlar ile buluştuklarını belirtti.

Ramazan ayının birlik, beraberlik, paylaşma ve dayanışma ayı olduğunu ifade eden Talay, programa katılanlara teşekkür etti.

- Türk Polis Teşkilatının 178. yıl dönümü etkinlikleri

Pınarhisar Belediye Başkanı İhsan Talay, İlçe Emniyet Müdürü Vekili Mustafa Aslantürk'ü ziyaret etti.

Talay, Türk Polis Teşkilatının 178. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında Aslantürk'ün Polis Haftası'nı kutladı.

Aslantürk, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

- STK'lara iftar verildi

Vize Belediyesince sivil toplum kuruluşlarına iftar verildi.

Bir restoranda gerçekleştirilen programa Belediye Başkanı Ercan Özalp, sivil toplum kuruluşları temsilcileri, mahalle ve köy muhtarları ile meclis üyeleri katıldı.

Özalp, konuşmasında, ramazan ayının tüm Müslüman alemine hayırlı olmasını diledi.

Ramazanın birlik ve beraberlik içinde geçmesini dileyen Özalp, "Ramazan ayı ile herkesin yaklaşmakta olan Kadir Gecesi'ni kutluyorum." dedi.

- Anaokulu öğrencilerinden kütüphaneye ziyaret

Kırklareli'nde anaokulu öğrencileri İl Halk Kütüphanesini ziyaret etti.

Kütüphane Müdürü Hilal Sıcak, öğrencilere kütüphaneyi gezdirerek bilgi verdi.

Çocuklara küçük yaşlardan itibaren kitap okuma alışkanlığı kazandırılması gerektiği ifade eden Sıcak, kütüphane alışkanlığının da oluşması için bu tür gezi ve ziyaretlerin önemli olduğunu kaydetti.

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