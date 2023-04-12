Kırklareli'nde yağışlar Kazandere ve Pabuçdere barajlarının su seviyesini arttırdı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'ndeki, İstanbul'a da su sağlayan Kazandere ve Pabuçdere barajlarının doluluk oranları son yağışlarla arttı.

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) verilerine göre son bir haftadır bölgede etkili yağışlarla beraber barajların su seviyelerinde hissedilir artışlar yaşandı.

- Kuruma noktasına gelmişlerdi

Barajlardaki su seviyesi geçen yılın temmuz ve ağustos aylarında düşmeye başlamıştı.

Geçen yıl kasım ayında Kazandere yüzde 5 seviyelerine inmiş, Papuçdere Barajı ise bu yılın şubat ayında yüzde 2,98 seviyelerinde ölçülmüştü.

Son yağışlar ile iki barajın da su seviyesi artmaya başladı.

Kazandere Barajı'nın su seviyesi bugün itibariyle yüzde 12,9, Papuçdere Barajı'nın ise yüzde 10,21 olarak ölçüldü.









Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.