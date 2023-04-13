Kırklareli'nde "Roman Eylem Planı Toplantısı" yapıldı

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KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'nde "Roman Eylem Planı Toplantısı" gerçekleştirildi.

Vali Birol Ekici başkanlığında, Atatürk Toplantı Salonu'nda düzenlenen toplantıda, Roman vatandaşların eğitim, sağlık, istihdam, barınma, sosyal hizmet, yardım ve benzeri kamu hizmetlerine erişiminde etkinliğin sağlanması gibi konular görüşüldü.

Toplantıda, Kırklareli Valiliği Sosyal Etüt ve Proje Müdürlüğü bünyesinde Roman Koordinasyon Bürosu'nun kurulmasına karar verildi.

Vali Ekici, daha sonra Roman STK temsilcilerinin istek ve sıkıntılarını dinledi.





































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