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KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli Valisi Birol Ekici, Lüleburgaz Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı İlhami Cebelli'yi makamında kabul etti.

Ekici, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, çalışmaları hakkında Cebelli'den bilgi aldı.

Cebelli'de kendilerine verdiği desteklerden dolayı Ekici'ye teşekkür etti.

- Vize ilçesinde sera alanları ziyaret edildi

Vize Tarım ve Orman Müdürü Şeyda Gürsu, sera alanlarını ziyaret etti.

Gürsu ve personeli Develi, Çavuşköy ve Pazarlı köylerindeki seraları gezip, üreticileri bilgilendirdi.

Sera faaliyetlerinin ilçede her geçen gün artarak devam ettiğini belirten Gürsu, ürettikleri ürünleri çevre illerde rahatlıkla pazarladıklarını kaydetti.





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