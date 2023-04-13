Kalp sağlığını korumak için egzersiz ve yürüyüş yapıp sigaradan uzak durun

KIRKLARELİ (AA) - ÖZGÜN TİRAN - Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kardiyoloji Bölümünden Prof. Dr. Murat Gençbay, düzenli egzersiz ve yürüyüş yapmanın kalp sağlığını koruduğunu söyledi.



Prof. Dr. Gençbay, Kalp Sağlığı Haftası dolayısıyla, AA muhabirine, kalp damar hastalıklarının ölüm sebebi olarak dünyada ilk sırada yer aldığını ifade etti.

Ölümlerin yüzde 30'unun kalp damar hastalıklarından kaynaklandığını belirten Gençbay, "Bunların yüzde 40'ı da kalp krizi dediğimiz, kalp hastalıklarından olmakta. İkinci sırada gelen tümörler, kanser yüzde 20'lerdedir. Yani oldukça bir fark var. Dolayısıyla kalp damar hastalıkları dünyada son derece önemli hastalıklar grubundadır." dedi.

Gençbay, kalp damar hastalıklarından korunmak için hipertansiyon, şeker hastalığı, obezite, kolesterole dikkat edilerek sigaradan uzak durulması, diyabet hastalarının da sık sık kan şekerini kontrol ettirmesi gerektiğini dile getirdi.

Sağlıklı vatandaşların yılda bir kez kan şekeri değerlerini kontrol ettirmesinin önemine değinen Gençbay, egzersiz ve yaşam tarzının da önemli olduğunu vurguladı.



Yürüyüş ve egzersiz yapmanın kalp sağlığına etkisinin büyük olduğunu belirten Gençbay, şöyle devam etti:

"Haftada hiç değilse 2-3 gün yarım saatlik egzersiz ve yürümek önemli. Yani normal günlük aktiviteniz aslında sağlığımızı korumak için yeterli değil. Ekstra egzersiz yapmamız gerekiyor. Ama egzersizi çok yoğun bir şekilde başlatıp, bıktırıcı şekle getirmemek lazım. İki tür egzersiz var, bir aerobik egzersiz, yürümek ve yüzme gibi, ikincisi de rezistans egzersiz dediğimiz ağırlık kaldırma gibi egzersizler. Daha çok yürüme, yüzme, hafif koşma gibi egzersizleri yavaştan başlayıp hafif hafif arttırmakta fayda var."

- "Sigara kalp hastaları için tam bir felaket"

Gençbay, kalp hastalıkları, diyabet ve hipertansiyon hastalıklarından korunmak için Akdeniz diyetinin önemli olduğunun altını çizdi.

Kırmızı et ve hayvansal yağlardan kaçınılması gerektiğine dikkati çeken Gençbay, tuz tüketiminin en aza indirilmesi tavsiyesinde bulundu.

Kalp ve damar hastalığından korunmak için kesinlikle sigaradan uzak durulması gerektiğine vurgu yapan Gençbay, "Sigara kalp hastalıkları için tam bir felaket. Mutlaka ve mutlaka bırakılması lazım. Bu konuda ısrarcı olunması gerekiyor. Çünkü sigarayı bırakmak pek çok kişi için oldukça sıkıntı olabiliyor. Hekim de bu konuda takipçi olmalı. İlaçla bırakabilir." diye konuştu.

Gençbay, sağlıklı kişilerin 6 ayda bir tansiyonunu ölçtürmesi gerektiğini ifade etti.

- "Gençler, yaşlılara göre daha riskli"

Gençbay, sigara, diyabet ve obeziteye bağlı olarak gençlerde kalp krizi görülme sıklığının arttığını da söyledi.

Gençlerdeki kalp krizinin daha tehlikeli olduğunun altını çizen bildiren Gençbay, şunları kaydetti:

"Yaşlılarda damar yavaş yavaş tıkandığı için kalp kendisini buna hazırlıyor. Yedek damarlar yapıyor kendi kendine. O damarın eksik kalan kısmını kendisi yeni damar yaparak takviye ediyor. Dolayısıyla kalp kendini hazırlıyor. Kalp krizi geçirdiğinde de daha hafif bir kalp krizi geçiriyor. Gençlerde ise özellikle sigaraya bağlı olarak damar içerisinde pıhtı oluştuysa ani tıkanıklık oluşur. Kalp hazır olmuyor. Tam bir şok yaşıyor, daha büyük bir kalp kriziyle karşı karşıya kalabiliyor. Bu da daha riskli bir durum yaratıyor."

Prof. Dr. Murat Gençbay, ailesinde kalp krizi geçiren gençlerin mutlaka sigarayı bırakması gerektiğini sözlerine ekledi.

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