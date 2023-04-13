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KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü Açık Öğretim Lisesi 3. dönem sınavı için yeni kayıt ve kayıt yenileme işlemleri başladı.

Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğünden yapılan açıklamada, kayıt işlemlerinin 23 Haziran'a kadar süreceği belirtildi.

Açıklamada, işlemlerin Açık Öğretim Bürosu'ndan yapıldığı ifade edildi.

- Vize ilçesinde iftar programı düzenlendi.

Vize Belediye Başkanı Ercan Özalp, mahalle, köy muhtarları ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle iftarda bir araya geldi.

Özalp, bir restoranda düzenlenen programda, iftara katılanlara teşekkür etti.

Ramazan ayında birlik, beraberlik ve hoşgörü duygularının yoğunlaştığını ifade eden Özalp, muhtarlara ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcilerine çalışmalarından dolayı teşekkür etti.





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