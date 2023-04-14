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KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli Valisi Birol Ekici, Gençlik Spor Yıldız Erkek Voleybol Takımı'nı makamında kabul etti.

Vali Ekici, müsabakalarda il birincisi olan sporcuları tebrik etti.

Her zaman spora ve sporcuya destek olduklarını ifade eden Ekici, kentin adının spor ile duyurulmasını istediklerini kaydetti.

Ekici, konuşmaların ardından sporcularla sohbet etti.

- KTSO Başkanı Ilık, Şehitler Haftası dolayısıyla mesaj yayımladı

Kırklareli Ticaret ve Sanayi Odası (KTSO) Başkanı Soner Ilık, Şehitler Haftası dolayısıyla mesaj yayımladı.

Ilık, mesajında, Türk milletinin tarihinin kahramanlıklarla dolu olduğunu bildirdi.

Bu kahramanlıkların en müstesna kanıtının şehitler olduğunu belirten Ilık, mesajında şunları kaydetti:

"Kutsal vatan toprakları için seve seve canını veren şehitlerimiz, ulusal bütünlüğümüzün en önemli göstergesidir. Aziz milletimiz tarih boyunca bu uğurda şehadet şerbeti içerek sayısız kahramanlık destanı yazmış, hür ve bağımsız yaşama kararlılığını tarih boyunca en zor şartlarda dahi ortaya koymuş, vatanseverliğiyle gurur duyduğumuz zaferlere imza atmıştır. Kurtuluş Savaşı'nda kahraman askerlerimizin kendisinden sayı ve teçhizat bakımından kat ve kat güçlü düşmana karşı verdiği onurlu mücadeleye tarih şahittir.



Yurdumuzu kanları, canları pahasına koruyan, onurumuzu, bağımsızlığımızı tehdit eden, birlik ve bütünlüğümüze kasteden her türlü kalkışmaya karşı çıkıp bu uğurda canını feda eden tüm şehitlerimize minnet borcumuz ömür boyu ödenmez. Şehitlerimize sahip çıkmak ve onları anmak en kutsi görevlerimiz arasındadır."

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