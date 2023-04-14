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KIRKLARELİ (AA) - Pınarhisar Belediye Başkanı İhsan Talay, altyapı çalışmalarında sona yaklaştıklarını bildirdi.

Talay, yaptığı yazılı açıklamada, kanalizasyon, içme ve yağmur suyu hatlarında yüzde 100'e yakın olduklarını kaydetti.

Doğal gaz altyapı çalışmalarının da yüzde 90 seviyelerinde tamamlandığını aktaran Talay, temmuz ayında çalışmaların yeniden başlayacağını belirtti.

Altyapısı tamamlanan cadde ve sokaklarda da asfalt, kaldırım düzenleme ve çevre düzenleme çalışmaları yürüttüklerini ifade eden Talay, "Altyapısı biten bölgelerimizde bu güne kadar yaklaşık 60 bin metre yol yaptık. 10 bin metrede de şuanda çalışıyoruz. Yapmamız gereken üst yapının da yüzde 30'u bitmiş durumda."

- Öğrenciler arası kros yarışması yapıldı

Pınarhisar'da öğrenciler arası kros yarışması yapıldı.

Pınarhisar Kaymakamlığı öncülüğünde Gençlik ve Spor Müdürlüğü ile İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında gerçekleştirilen yarışmaya, 7 okuldan 58 öğrenci katıldı.

Pınarhisar Stadı'ndaki yarışmada dereceye giren öğrencilere ödülleri, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlama programında verilecek.

-Lüleburgaz ilçesinde yol yapım çalışması başlatıldı.

Lüleburgaz Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Durak Mahallesi'nde çalışmaları yürütüyor.

Belediye Başkanı Murat Gerenli, bölgede incelemede bulunarak, çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Kentte sorunlu tespit edilen cadde ve sokaklarda yol yapım çalışmalarını sürdüreceklerini ifade eden Gerenli, vatandaşlara daha iyi hizmet edebilmek için gece gündüz çalıştıklarını kaydetti.

- Elektrik kesintisi

Lüleburgaz ilçesinde bir köy ve mahallede elektrik kesintisi yapılacak.

TREDAŞ'tan yapılan açıklamada, bakım ve onarım çalışmaları kapsamında ilçeye bağlı Karamusul köyü ile Büyükkarıştıran Beldesinin Yeni Mahallesi'ne 16 Nisan Pazar günü bir süre enerji verilmeyecek.

Söz konusu kesintiler 09.00-13.00'da uygulanacak.





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