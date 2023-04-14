Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kırklareli'nden kısa kısa

AA

Kırklareli'nden kısa kısa

KIRKLARELİ (AA) - MHP Kırklareli milletvekili adayları tanıtım ziyaretleri devam ediyor.

MHP MYK Üyesi Derya Bulut, İl Başkanı Şaban Savaşan, Merkez İlçe Başkanı Cihan Alkan, birinci sıra milletvekili adayı Nur Aybüke Baybaş ile ikinci sıra Alaattin Ersan Şenyiğit, Balkan Türkleri Göçmenler Dayanışma Derneğini ziyaret etti.

Dernek Başkanı Erol Ateş, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Seçim çalışmalarında başarılar dileyen Ateş, yapılacak olan seçimin ülkeye ve millete hayırlı olmasını diledi.

- İftar programı yapıldı

Kaynarca Belediyesince iftar programı yapıldı.

Programa şehit ailesi, gaziler, depremzedeler, köy ve mahalle muhtarları ile vatandaşlar katıldı.

Bir restoranda gerçekleşen programda Belediye Başkanı Serdar Türker, iftara katılan herkese teşekkür etti.

Ramazan ayında birlik ve beraberlik duygularının arttığını ifade eden Türker, aynı sofralarda onlarca, yüzlerce kişinin oruç açtığını belirtti.

Manevi atmosferin de çok yüksek olduğunu dile getiren Türker, birlik ve beraberliğin önemini bu günlerde bir kez daha anladıklarını kaydetti.

- İşaret dili kursu sertifika töreni yapıldı

Kırklareli'nde Türk İşaret Dili kursu sona erdi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü ve Halk Eğitimi Merkezince açılan kursta başarılı olan kursiyerlere sertifikaları düzenlenen törenle verildi.

Törene katılan Vali Yardımcısı Elif Canan Tuncer, kursiyelere sertifikalarını teslim etti.

- Polis Haftası

Kırklareli Ticaret Borsası Başkanı Turhan Altıntel ile Meclis Başkanı Hikmet Yıldırım Kırklareli İl Emniyet Müdürü Seçkin Çengeloğlu'nu ziyaret etti.

Altıntel, ziyarette Türk Polis Teşkilatı'nın 178. kuruluş yıl dönümünün kutlu olmasını diledi.

Polis teşkilatının huzur ve güvenliğin, asayişin sağlanması için canla başla görev yaptığını aktaran Altıntel, kutsal görevi yerine getiren polis memurlarını tebrik ederek görevlerinde başarılar diledi.

Çengeloğlu da ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Kırklareli'nden kısa kısa
YEREL HABERLER Kırklareli'nden kısa kısa
Kırklareli'nden kısa kısa
YEREL HABERLER Kırklareli'nden kısa kısa
Kırklareli, büyükbaş gen kaynaklarını kullanarak damızlık üretim merkezi olmayı hedefliyor
YEREL HABERLER Kırklareli, büyükbaş gen kaynaklarını kullanarak ...
Kırklareli'nde jandarma ekipleri trafik denetimlerini sürdürüyor
YEREL HABERLER Kırklareli'nde jandarma ekipleri trafik denetimlerini ...
Pınarhisar Belediyesinin internet sitesine yapılan siber saldırıya ilişkin suç duyurusu
YEREL HABERLER Pınarhisar Belediyesinin internet sitesine yapılan ...
Kırklareli'nden kısa kısa
YEREL HABERLER Kırklareli'nden kısa kısa
Kalp sağlığını korumak için egzersiz ve yürüyüş yapıp sigaradan uzak durun
YEREL HABERLER Kalp sağlığını korumak için egzersiz ve yürüyüş yapıp ...
Kırklareli'nden kısa kısa
YEREL HABERLER Kırklareli'nden kısa kısa
Kırklareli'nde "Roman Eylem Planı Toplantısı" yapıldı
YEREL HABERLER Kırklareli'nde "Roman Eylem Planı Toplantısı" yapıldı
Kırklareli'nde şarampole devrilen tırın sürücüsü yaralandı
YEREL HABERLER Kırklareli'nde şarampole devrilen tırın sürücüsü ...
Kırklareli'nde jandarma KOM ekipleri 3 ayda 117 olaya müdahale etti
YEREL HABERLER Kırklareli'nde jandarma KOM ekipleri 3 ayda 117 olaya ...
Kırklareli'nde yağışlar Kazandere ve Pabuçdere barajlarının su seviyesini arttırdı
YEREL HABERLER Kırklareli'nde yağışlar Kazandere ve Pabuçdere ...
Kırklareli'nden kısa kısa
YEREL HABERLER Kırklareli'nden kısa kısa
Kırklareli'nde şehit aileleri ve gaziler için iftar programı düzenlendi
YEREL HABERLER Kırklareli'nde şehit aileleri ve gaziler için iftar ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.