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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kırklareli Valisi Birol Ekici'den Turizm Haftası mesajı

AA

Kırklareli Valisi Birol Ekici'den Turizm Haftası mesajı

KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli Valisi Birol Ekici, Turizm Haftası dolayısıyla mesaj yayımladı.

Vali Ekici, mesajında, turizmin sosyal ve kültürel etkinliklerin yanı sıra ekonomik olarak büyümeye ve kalkınmaya katkılar sunan, istihdam yaratan ve gelişmeye etki eden önemli sektörlerden olduğunu belirtti.

Gelişen ve değişen dünyada ülkeler arasındaki sınırların kalkması, ulaşım imkanlarının gelişmesi ve toplumların refah seviyesinin yükselmesi neticesinde turizm hareketlerinin büyük bir ivme kazandığını aktaran Ekici, insanların yeni yerler görme, farklı kültürleri keşfetme ve yeni insanlarla tanışma isteğinin, turizm sektörüne hızlı bir ilerleyiş sağladığını bildirdi.

Türkiye'nin seçkin coğrafi konumu ile iklim ve tabiat özellikleri bakımından dünyada sayılı ülkelerden olduğunu ifade eden Ekici, mesajında şunları kaydetti:

"Dört mevsim ayrı güzelliklerin yaşandığı ilimiz, doğal ve tarihi güzellikleriyle ülke ve dünya turizmi için önemli bir potansiyeli barındırmaktadır. Kırklareli, zümrüt yeşili ormanların ve turkuaz mavisi denizin buluştuğu saklı cennet Kıyıköy'ü ve İğneada'sıyla, dünyanın sayılı yerlerindendir. Tabiat harikası subasar ormanlarından biri olan longoz ormanlarıyla, mis kokulu lavanta tarlalarıyla, Trakya'nın tek turizme açılmış Dupnisa mağarasıyla ön plana çıkmaktadır. Kentimiz sahip olduğu tarihi, kültürel mirası, doğal güzellikleri ve değerleriyle, turizm açısından farklı renk ve tatlar arayanların talep ettiği tüm özellikleri içinde barındıran zengin bir potansiyele sahiptir. Kırklareli Valiliği olarak bizler de ülkemizin cennet köşelerinden olan, önemli doğal ve kültürel güzellikleri barındıran ilimizin tanıtımını en iyi şekilde yapmak için çalışmaktayız.​​​​​​​"





Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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