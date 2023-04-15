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KIRKLARELİ (AA) - Lüleburgaz Belediyesi yol yapım çalışmalarını sürdürüyor.

Belediyeden yapılan açıklamada, Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerinin Durak Mahallesi'nde 5 bin metrekarelik kilit parke taşı döşeme çalışmalarını sürdürdüğü bildirildi.

Açıklamada, Demir Hattı Caddesi'nde de sıcak asfalt çalışması yapılacağı belirtildi.

- Muhtarlara kamu hizmetleri hakkında bilgi verildi

Lüleburgaz ilçesinde muhtarlara kamu hizmetleri hakkında bilgi verildi.

Kırklareli Valiliği İdare ve Denetim Müdürü Alaettin İkican, Merkez İlçe Nüfus Müdürü Kenan Atay ve İl Özel İdaresi İnşaat Mühendisi Yaşar Yurdakul, Halk Eğitimi Merkezi'nde düzenlenen programda köy ve mahalle muhtarlarını bilgilendirdi.

Eğitimde muhtarlara kamu hizmetlerini etkin, verimli ve sürdürülebilir bir şekilde sunabilmeleri, sorunları en kısa sürede yetkili makamlara ileterek koordinasyon içerisinde olabilmeleri, görev, yetki ve sorumluluklarını daha kapsamlı bir şekilde kullanabilmeleri gibi konular anlatıldı.









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