KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli Ticaret ve Sanayi Odası (KTSO) Başkanı Soner Ilık, Turizm Haftası dolayısıyla mesaj yayımladı.

Ilık, mesajında, turizmin önemli bir sektör olduğunu belirtti.

Turizmin ülkeye döviz sağladığını, istihdam alanları açan, sosyal ve kültürel hayatı etkilediğini ifade eden Ilık, Kırklareli'nin eşsiz doğal güzellikleri, tarihi yapıları, yöresel lezzetleri ve temiz havası ile avantajlı bir konuma sahip olduğunu kaydetti.

Turizm Haftası'nı kutlayan Ilık, mesajında şunları kaydetti:

"Toplumumuzda 'turizm' konusunda farkındalığı artırmak, iç ve dış turizmi canlandırmak ve halkın turizm hareketlerine katılımını sağlamak amacı ile her yıl 15-22 Nisan tarihleri arasında Dünya Turizm

Haftası kutlanmaktadır. Turizm, ulusal ve uluslararası düzeyde kazandığı boyutla yatırımları ve iş hacmini geliştiren, gelir oluşturan, döviz sağlayan, istihdam alanları açan, sosyal ve kültürel hayatı etkileyen, toplumsal ve insancıl fonksiyonları olan bir nitelik kazanmıştır. Bu nitelik dünyada turizme yönelik ulusal ilgiyi artırmış ve turizmden beklentileri olan ülkeleri bu endüstrinin geliştirilmesine yöneltmiştir."

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