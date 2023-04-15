Kırklareli'nde iki katlı ahşap binada çıkan yangın söndürüldü

İngiliz Kraliyet ailesinin serveti ne kadar?

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

KIRKLARELİ (AA) - Lüleburgaz ilçesinde iki katlı ahşap binada çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Yılmaz Mahallesi Eski PTT Sokak'ta bulunan iki katlı metruk binadan duman çıktığını fark eden vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesi ile yangın kısa sürede söndürüldü.





Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.