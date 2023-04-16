Kırklareli Valisi Ekici, Kadir Gecesi dolayısıyla mesaj yayımladı

KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli Valisi Birol Ekici, Kadir Gecesi dolayısıyla mesaj yayımladı.

Ekici, mesajında, bin aydan daha hayırlı Kadir Gecesi'ni idrak etmenin coşku ve heyecanının yaşandığını belirtti.

Ramazan ayının maddi ve manevi pek çok hikmeti, rahmeti, bereket, mağfireti bünyesinde barındırdığını aktaran Ekici, ramazan ayının Kadir Gecesi ile manevi olarak zirveye ulaşıp, bayram sevinci ile taçlandığını bildirdi.

Ekici, mesajında şunları kaydetti:

"Bu mübarek gecede, bu güzel vatanda birlikte yaşadığımız bütün kardeşlerimiz ve felaketlerle boğuşan yakın ve uzak çevremizdeki ülkelerde yaşayan tüm Müslümanlar ve insanlık için sağlığın, sevginin, barışın ve huzurun olması en büyük dileğimizdir. Mükafatların sınırsız olarak verildiği, kalplerin, duygu ve davranışların her türlü kötülükten arındığı, sevginin herkesi kucaklaması için yeni adımlar atma imkanının bulunduğu Kadir Gecesi'nin, birlik ve beraberliğimize katkı sağlamasını, toplumu toplum yapan özelliklerin başında sayılabilecek olan saygı ve sevginin bu gecede gönüllerde hayat bulmasını, bu mübarek gecenin depremden etkilenen vatandaşlarımızın yaralarını birlik ve beraberlikle sarmamıza vesile olmasını temenni ediyorum.



Rahman ve rahim olan Allah'tan ülkemizi ve aziz milletimizi her türlü afet ve felaketten korumasını niyaz ediyorum. Bin aydan daha hayırlı Kadir Gecesi'nin, bütün insanlığın güven, huzur ve sağlık içerisinde daha nice bayramlara erişmesine vesile olması dileklerimle, başta Kırklarelili hemşerilerim olmak üzere aziz milletimizin ve tüm İslam aleminin Kadir Gecesi'ni kutluyorum."

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