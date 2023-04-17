Kırklareli'nde gönüllü akademisyenlerden afetzede ailelere psikososyal destek

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KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli Üniversitesinde görevli akademisyenler Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerin ardından kentte misafir edilen depremzede aileler ve çocuklara psikososyal destek sağlıyor.

Tıp Fakültesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Fen Edebiyat Fakültesi ile Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulunda görev yapan akademisyenler, belirlenen günlerde Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) Şemseddin Sami Öğrenci Yurdu'na yerleşen ailelerle bir araya geliyor.

Akademisyenler, çocuklara yönelik yüz boyama, dans, resim, zeka oyunları, drama, sanat, mandala tasarımı gibi etkinlikler düzenliyor.

Ailelere yönelik ise travmatik bir olayın çocuklar ve aileler üzerindeki etkileri, travmatik olaylarla baş etme, travma ve travma sonrası stres tepkileri gibi konularda eğitimler veriliyor.













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