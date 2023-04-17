Kırklareli'nde Turizm Haftası dolayısıyla tören düzenlendi

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'nde 47. Turizm Haftası dolayısıyla çelenk töreni düzenlendi.

Özgürlük ve Demokrasi Meydanı'nda gerçekleştirilen törende, İl Kültür ve Turizm Müdürü Veli Şen, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam etti.



Şen, konuşmasında, Kırklareli'nin Anadolu coğrafyasını balkanlara ve Avrupa'ya bağlayan çok stratejik bir noktada yer aldığını söyledi.



Kırklareli'nin Traklar'dan bugüne kadar pek çok topluma ev sahipliği yaptığını ifade eden Şen, sayısız tarihi ve kültürel zenginliği, eşsiz bir açık hava müzesi gibi ziyaretçilerine sunduğunu belirtti.



Avrupa'nın en büyük, dünyanın ise üçüncü büyük longoz ormanlarını içinde barındırdığını aktaran Şen, "Kendine ait eşsiz bir ekosisteme sahip olan Istranca dağları, bölgemizin önemli potansiyelini bizlere sunmaktadır. Pandemi sonra turizm yaklaşımlarının yeniden şekillendiğini, turizme farklı bakış açılarının öne çıktığını gözlemliyoruz. Var olan kültür envanterimizi canlandırmaya ve ilimizin turizmine kazandırmaya çalışıyoruz. Bakanlığımızın ortaya koyduğu stratejik hedefler, yetişmiş ve niteliği yüksek insan gücümüz ve paydaş katkılarıyla marka turizm şehri hedefine kısa zamanda ulaşacağına yürekten inanıyoruz." diye konuştu.



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.