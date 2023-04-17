Kırklareli'nde kesinleşmiş hapis cezası olan firari hükümlü yakalandı

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KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'nde kesinleşmiş 29 yıl hapis cezası olan ceza infaz kurumu firarisi hükümlü yakalandı.

Kırklareli Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, Açık Ceza İnfaz Kurumundan firar eden hükümlü D.Ç'nin yakalanması için çalışma başattı.

Ekipler, hırsızlık suçlarından kesinleşmiş 29 yıl hapis cezası bulunan hükümlünün İstasyon Mahallesi'ndeki ikametinde olduğunu tespit etti.

D.Ç. düzenlenen operasyonla yakalandı. Hükümlü işlemlerinin ardından cezaevine götürüldü.









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