Kırklareli'nde 41 kadın arı üreticisine hibe kovan dağıtıldı

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KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'nde "Yeni Kraliçeler İlk Kovanlarına Kavuşuyor" Projesi kapsamında kadın arıcılara hibe kovan ve arıcılık malzemeleri dağıtıldı.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile İl Genel Meclisi işbirliğinde gerçekleştirilen proje ile her bir arı yetiştiricisine 2'şer olmak üzere 82 kovan dağıtıldı.

İl Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Aksoy, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü toplantı salonunda düzenlenen törende, arıcılığa çok büyük önem verdiklerini söyledi.

Tarım alanında her bir sektörün gelişmesi için var güçleriyle çalıştıklarını ifade eden Aksoy, her bir üreticiye de faaliyetlerine göre desteklemek verdiklerini kaydetti.

Gıdadan teknolojiye üretimin her bir aşamasının değerli olduğunu aktaran Aksoy, üretime katkı sağlayan kadın arıcılara teşekkür etti.

İl Genel Meclisi Başkanı Aydın Karakoç da, Kırklarelili kadınların üretim alanında her zaman ön planda olduğunu anlatarak, meclis olarak Kırklareli'ne ve vatandaşlara faydası olan her bir projeyi desteklediklerini bildirdi.

Konuşmanın ardından kadın arıcılara kovan ve arıcılık malzemeleri teslim edildi.

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