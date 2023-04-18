Trakya'da bayram namazı saatleri

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KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli, Edirne ve Tekirdağ'da Ramazan Bayramı namazı saatleri belirlendi.

Diyanet İşleri Başkanlığı verilerine göre Kırklareli ve Tekirdağ'da bayram namazı saat 06.55'de kılınacak.

Edirne de ise 06.58'de namaz eda edilecek.



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